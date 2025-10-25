Avellino-Spezia | le probabili formazioni

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 15:00, l'Avellino sfiderà lo Spezia nella nona giornata del campionato di Serie B. L'incontro avrà luogo allo stadio Partenio-Lombardi.Formazione Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancelotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Milani; Biasci, Crespi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

