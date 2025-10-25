Avellino-Spezia | ecco le formazioni ufficiali
Tutto pronto per il match del Partenio-Lombardi: alle ore 15, l'Avellino sfiderà lo Spezia nella nona giornata del campionato di Serie B. Ecco le formazioni ufficialiU.S. AVELLINO 1912Allenatore: Raffaele BiancolinoAVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terremoto ad Avellino, verifiche allo stadio Partenio: la situazione prima della sfida con lo Spezia - facebook.com Vai su Facebook
Tenuta difensiva e approccio iniziale: le chiavi di $AvellinoSpezia | $SerieB - X Vai su X
LIVE - Avellino-Spezia (ore 15): formazioni ufficiali, lupi col 3-5-2, Crespi titolare - 2, l'unica novità rispetto alla Juve Stabia è Crespi al posto di Russo. msn.com scrive
Avellino-Spezia: diretta live e risultato in tempo reale - Spezia di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Lo Spezia scende in campo ad Avellino: scelte obbligate in difesa - Biancolino risponde con un modulo speculare, ma non identico. Lo riporta ilsecoloxix.it