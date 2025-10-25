Avellino-Spezia 0-4 | primo acuto degli aquilotti firmato da Aurelio Vlahovic Vignali e Di Serio

Avellino, 25 ottobre 2025 – Le sliding doors funzionano ancora una volta: dall'esonero saltato di Luca D'Angelo dopo il k.o. contro il Cesena dello scorso turno, alla vittoria del suo Spezia ad Avellino. Sono Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio a firmare il rotondo successo, il primo stagionale, della squadra aquilotta, che sbanca il Partenio-Lombardi, giocando per un tempo intero in superiorità numerica per l'espulsione di Palmiero. Gli spezzini salgono così a quota 6 in classifica e lasciano l'ultimo posto al Mantova, che però gioca domani, contro il Bari, appaiato agli aquilotti). D'Angelo si affida ai soliti dello scorso turno con Jack a sostituire Wisniewski alle prese con un attacco influenzale (Cistana invece accusa un problema nella rifinitura), mentre dall'inizio ci sono sia Vignali che Cassata (e Kouda c'è nella ripresa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

