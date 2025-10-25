Avellino-Spezia 0-4 Biancolino amaro Una brutta sconfitta ma dobbiamo ripartire
AVELLINO – Il “Partenio-Lombardi” è stato il palcoscenico della prima vittoria stagionale dello Spezia, che supera l’Avellino con un netto 0-4. Una gara rimasta in equilibrio fino all’espulsione di Palmiero nel finale di primo tempo, episodio che ha cambiato l’inerzia del match. Nella ripresa i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
