Avellino-Spezia 0-4 Aiello | L’espulsione ci ha condizionati ma non cerchiamo alibi
AVELLINO – Il “Partenio-Lombardi” è teatro di una sconfitta pesante per l’Avellino, battuto 0-4 dallo Spezia, che trova così la sua prima affermazione in campionato. Una gara che i biancoverdi avevano iniziato con equilibrio, ma che è cambiata radicalmente dopo l’espulsione arrivata sul finire. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
