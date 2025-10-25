Avellino-Spezia 0-4 Aiello | L’espulsione ci ha condizionati ma non cerchiamo alibi

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – Il “Partenio-Lombardi” è teatro di una sconfitta pesante per l’Avellino, battuto 0-4 dallo Spezia, che trova così la sua prima affermazione in campionato. Una gara che i biancoverdi avevano iniziato con equilibrio, ma che è cambiata radicalmente dopo l’espulsione arrivata sul finire. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

avellino spezia 0 4Avellino-Spezia 0-4: primo acuto degli aquilotti firmato da Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio - Le reti nella ripresa, campani in 10 da fine primo tempo ... Come scrive lanazione.it

avellino spezia 0 4Calcio: lo Spezia gioca per D'Angelo, 0-4 ad Avellino - Lo Spezia si stringe attorno al suo allenatore Luca D'Angelo e trova una vittoria ampia ad Avellino che può essere l'inizio di un nuovo campionato. Scrive ansa.it

avellino spezia 0 4Avellino-Spezia 0-4: the Eaglets' first goal scored by Aurelio, Vlahovic, Vignali and Di Serio - The goals come in the second half, with the Campania team down to 10 men by the end of the first half. Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Avellino Spezia 0 4