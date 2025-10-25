Avellino-Spezia 0-4 Aiello | L’espulsione ci ha condizionati ma non cerchiamo alibi

AVELLINO – Il “Partenio-Lombardi” è teatro di una sconfitta pesante per l’Avellino, battuto 0-4 dallo Spezia, che trova così la sua prima affermazione in campionato. Una gara che i biancoverdi avevano iniziato con equilibrio, ma che è cambiata radicalmente dopo l’espulsione arrivata sul finire. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it