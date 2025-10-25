Avellino furto di armi e preziosi | arrestato 27enne straniero

Poliziotti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 27 anni per furto aggravato di armi e preziosi in un’abitazione di Avellino. Lo stesso è stato individuato in Napoli, dopo una meticolosa attività di indagine ed anche grazie alla collaborazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

