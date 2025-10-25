Avellino Basket a Bari la sfida contro Ruvo di Puglia

Sfida alla matricola Ruvo di Puglia per l’Avellino Basket. Domani pomeriggio alle 18.00 al PalaFlorio di Bari, la formazione biancoverde affronterà i padroni di casa per la settima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Il team allenato da coach Stefano Raiola è reduce dall’impresa di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il Gruppo Arbitri di Pallacanestro di Avellino apre le iscrizioni ai corsi gratuiti per diventare arbitro e ufficiale di campo federale di basket, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 30 anni - facebook.com Vai su Facebook

IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X

A2 - Avellino Basket: il team di Buscaglia alla prova Ruvo di Puglia - 00 al PalaFlorio di Bari, la formazione biancoverde affronterà i padroni di casa per ... Segnala msn.com

Avellino Basket, Jurkatamm torna a disposizione di coach Buscaglia: contro Ruvo ci sarà - Dal Gruppo Lombardi Avellino Basket fanno sapere che “a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di oggi, Mikk Jurkatamm tornerà a partire da domani parzialmente a ... Si legge su corriereirpinia.it

Avellino Basket: rientro in gruppo per Jurkatamm - L'articolo Avellino Basket: rientro in gruppo per Jurkatamm proviene da OttoPagine. Riporta msn.com