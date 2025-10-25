Avellino 45 anni dopo la memoria e la sicurezza dimenticate | il monito di Passaro

Ieri è stata una giornata bellissima: un sole alto, un caldo quasi estivo. Eppure, come quarantacinque anni fa – con un mese di anticipo – la Terra ad Avellino ha tremato di nuovo.Molti di noi ricordano ancora quel terribile 23 novembre 1980: le scosse, la devastazione, la disperazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

