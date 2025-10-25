Consueta veste per il confermato Ascoli che, in occasione del sentito derby, scenderà in campo ancora una volta puntando sulla forza e sui fluidi meccanismi di gioco costruiti dal tecnico Tomei e dal suo staff fin dal giorno del suo arrivo in bianconero. La seduta di rifinitura servirà per andare a perfezionare gli ultimi dettagli, magari provando qualche schema inedito in grado di sorprendere i rossoblù. Nel solito 4-2-3-1 che finora ha permesso al Picchio di esprimere un’idea di calcio ben precisa si andrà verso la quasi totale conferma del solito undici. A Carpi l’aggressione e il pressing asfissiante operato dagli emiliani avevano creato qualche difficoltà nello sviluppare il solito possesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Avanti col 4-2-3-1, l'unico rebus resta in difesa