Avanti Campania presenta la lista | gli 8 candidati

Casertanews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi (25 ottobre), prima della scadenza delle ore 12, Avanti Campania ha presentato la lista.Ne fanno parte Pasquale Antonucci, ex consigliere comunale di Caserta, l'ex assessore di Aversa Olga Diana, l'ex candidato sindaco di Caserta Gianfausto Iarrobino, il vicesindaco di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

