Auxerre-Le Havre domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Sfida salvezza valevole per il nono turno di Ligue1 che vede l’Auxerre di Pelissier opposto al Le Havre di Digard. Inizio tentennante per i diplomats che in casa hanno avuto un calendario abbastanza complicato al quale hanno comunque compensato prendendosi punti in trasferta. Squadra di carattere che dal punto di vista della prestazione non ha mai demeritato, pagando gli episodi anche contro le grandi squadre. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Le Havre (domenica 26 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

