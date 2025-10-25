Autostrada A1 | incidente fra due auto a Valdarno 6 feriti anche due minori

Incidente stamattina, 25 ottobre 2025, nel tratto del Valdarno aretino sull'autostrada A1, al chilometro 323 in direzione Nord, che ha coinvolto due auto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente fra due auto a Valdarno. 6 feriti, anche due minori

