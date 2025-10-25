Autostrada A1 | chiusa per due notti la stazione Firenze Impruneta

Per lavori di manutenzione delle gallerie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Impruneta

Approfondisci con queste news

VIDEO | Bomba day e autostrada chiusa a Verona Sud: traffico intenso - facebook.com Vai su Facebook

Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte @muoversintoscan - X Vai su X

Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte - Cantieri per l’elettrodotto di Calenzano: diverse chiusure sulla A1 Panoramica, interventi anche ad Arezzo e sulla Firenze Mare ... lanazione.it scrive

Schianto fra due auto in autostrada, 6 persone trasportate in ospedale. Ci sono anche 2 minori - L’incidente è avvenuto nella notte al chilometro 323 direzione Nord in A1 dove sono arrivate le Misericordie di Terranuova Bracciolini e quella di San Giustino con infermiere a bordo ... Si legge su msn.com

Incidente tra un camion e due auto a Fabro sull'A1. Traffico bloccato: coda di oltre 11 chilometri - L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre intorno ... Da corrieredellumbria.it