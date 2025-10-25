Auto sommersa dall’acqua Due meccanici ’eroi’ salvano padre e figlia
La storia di due eroi nel periodo delle esondazioni per piogge torrenziali e allagamenti. "Ho sentito delle voci gridare aiuto e con il mio socio siamo usciti dall’officina Agis Service srl che gestiamo come meccanici. Abbiamo visto un’auto completamente sommersa dall’acqua. C’era gente che faceva foto e video e nessuno si buttava perché l’acqua lì era sporca e fangosa. Ma cosa fai lasci morire due vite, allora?". Una manciata di secondi e si sono buttati. A parlare è Ioan Bogati, rumeno, 40 anni, che insieme al socio albanese Ardi Mulaj, che di anni ne ha 33, non hanno esitato ad attraversare a nuoto la corrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
