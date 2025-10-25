Auto si ribalta e finisce contro B&B a Roma 5 feriti

(Adnkronos) – Incidente questa notte alle 5 in Via Tuscolana a Roma. Un'auto è uscita di strada, all'altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone all'interno. Sul posto i vigili del fuoco, che appena arrivati hanno estratto cinque persone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

+++ Incidente sulla SP99 a Basiliano: quattro feriti e un’auto ribaltata. +++ - facebook.com Vai su Facebook

Villacidro, auto si ribalta all’ingresso del paese: bimba di 18 mesi in Rianimazione - X Vai su X

Paura a Corigliano per tre ragazzi, l’auto si ribalta e finisce contro un cartellone pubblicitario - Il violento incidente si è verificato sulla circonvallazione dello Scalo: i tre giovani sono rimasti feriti. Da quicosenza.it

Si schianta contro il parapetto, auto finisce ribaltata in mezzo alla strada: conducente intrappolato - Auto ribaltata a Panchià: 77enne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. nordest24.it scrive

Fiat 500 si ribalta nella notte a Corigliano scalo: tre giovani feriti estratti dalle lamiere - Incidente choc su via Berlinguer alle 2 del mattino: l’auto si cappotta per evitare un altro mezzo e finisce contro un tabellone. ecodellojonio.it scrive