Auto rubata piena di merce in strada | denunciato lecchese
Un veicolo rubato poche ore prima ad Ambivere, in provincia di Bergamo, è stato fermato dai carabinieri venerdì 24 ottobre intorno alle 13 lungo la statale dei Giovi, nel territorio di Cermenate. A intercettare l'auto è stata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Faenza, aveva l’auto stracolma di merce rubata: arrestata 30enne - facebook.com Vai su Facebook
Auto rubata con un ordigno della seconda guerra mondiale. Carabinieri, Vigili del fuoco e 118 sono impegnati in un capannone abbandonato alle porte di Campodipietra, dove è stata segnalata quest'auto sospetta @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X
Perugia, sorpresi con l’auto piena di merce rubata: denunciati - La scorsa settimana a Perugia quattro cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati trovati con merce di sospetta provenienza a bordo di un’auto controllata in via Corci ... Da umbria24.it
Cesenatico, dalla chitarra al borsone da palestra fino alle carte Pokemon: in 4 scoperti in una villetta disabitata piena di merce rubata - I Carabinieri di Cesenatico hanno rintracciato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria quattro giovani stranieri, ritenuti presunti ... Lo riporta corriereromagna.it
Refurtiva per 1.600 euro e auto piena di oggetti rubati: in manette tre 20enni all'Outlet di San Marino - Tre giovani peruviani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati domenica 19 ottobre dopo aver rubato occhiali di marca per 1. Scrive altarimini.it