Auto rubata piena di merce in strada | denunciato lecchese

Un veicolo rubato poche ore prima ad Ambivere, in provincia di Bergamo, è stato fermato dai carabinieri venerdì 24 ottobre intorno alle 13 lungo la statale dei Giovi, nel territorio di Cermenate. A intercettare l'auto è stata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it