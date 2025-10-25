Auto rubata intercettata a Cermenate | a bordo attrezzi alimenti e un monopattino rubati
Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Cantù ha intercettato intorno alle 13 di venerdì 24 ottobre, un'auto rubata che transitava lungo la Statale dei Giovi. L’auto era stata sottratta la notte precedente ad Ambivere, nel Bergamasco. Il proprietario. 🔗 Leggi su Quicomo.it
