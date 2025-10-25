Un nuovo caso riaccende il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche in Cina. Una Li Mega, il modello di MPV elettrico prodotto da Li Auto, ha preso fuoco improvvisamente dopo che alcune scintille sono emerse dal telaio mentre il veicolo attraversava un incrocio. Nel giro di pochi secondi, le fiamme hanno avvolto l’intera vettura, distruggendola completamente. Secondo quanto riportato dai media locali e da numerosi video diffusi sui social cinesi, la scena si è consumata in pochi istanti: il veicolo procedeva lentamente al semaforo quando dal sottoscocca è partito il primo bagliore, seguito da un incendio che ha rapidamente divorato la carrozzeria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto elettrica prende fuoco all’improvviso, le immagini shock: “Come è possibile”