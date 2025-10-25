Auto elettrica prende fuoco all’improvviso le immagini shock | Come è possibile
Un nuovo caso riaccende il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche in Cina. Una Li Mega, il modello di MPV elettrico prodotto da Li Auto, ha preso fuoco improvvisamente dopo che alcune scintille sono emerse dal telaio mentre il veicolo attraversava un incrocio. Nel giro di pochi secondi, le fiamme hanno avvolto l’intera vettura, distruggendola completamente. Secondo quanto riportato dai media locali e da numerosi video diffusi sui social cinesi, la scena si è consumata in pochi istanti: il veicolo procedeva lentamente al semaforo quando dal sottoscocca è partito il primo bagliore, seguito da un incendio che ha rapidamente divorato la carrozzeria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
VOLVO EX30 E60 Core – Auto elettrica della settimana Moderna, Capiente ed Elettrica: La VOLVO EX30 E60 Core è l'insieme delle qualità che desideri. Questa settimana a prezzo speciale! Scopri di più http://bit.ly/48A5CLo - facebook.com Vai su Facebook
#Batteria record per auto elettrica con 1.600 km di autonomia. Possibile?L'azienda produttrice promette un'autonomia superiore del 50% rispetto alle batterie esistenti, grazie ad una nuova tecnologia - X Vai su X
Auto elettrica Xiaomi SU7 prende fuoco dopo lo schianto: 31enne muore intrappolato tra le fiamme - Cina, tragedia con una Xiaomi SU7 Ultra: dopo lo schianto, l’auto elettrica prende fuoco e le portiere restano bloccate. Si legge su affaritaliani.it
Dramma in Cina, un'auto elettrica prende fuoco dopo un incidente: morto carbonizzato un 31enne - Tragico incidente in Cina, un'auto elettrica ha preso fuoco dopo l'impatto: morto carbonizzato un uomo di 31 anni ... notizie.it scrive
Auto elettrica si schianta e prende fuoco, 31enne muore carbonizzato: era intrappolato all'interno con le portiere bloccate - Il veicolo, uno Xiaomi SU7 Ultra, ha preso fuoco dopo essersi scontrato contro uno ... Segnala leggo.it