Ausilio e Baccin | I Guardiani della Continuità
Inter, Ausilio si racconta Se Beppe Marotta è l'architetto della stabilità gestionale dell'Inter, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sono i pilastri operativi che garantiscono la continuità progettuale e il successo in campo. Il recente rinnovo dei contratti per entrambi fino al 2027 non è un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.
Ausilio: "Cose buone le abbiamo fatte. Vi ricordo che Mkhitaryan e Calhanoglu sono stati presi a zero, Hakimi a 40 milioni e rivenduto a 70, Bastoni, poi Onana venduto a 55, la cessione di Lukaku al Chelsea, Balotelli a 16 anni dal Lumezzane".