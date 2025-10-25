Ausilio e Baccin | I Guardiani della Continuità

Ilprimatonazionale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Ausilio si racconta Se Beppe Marotta è l’architetto della stabilità gestionale dell’Inter, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sono i pilastri operativi che garantiscono la continuità progettuale e il successo in campo. Il recente rinnovo dei contratti per entrambi fino al 2027 non è un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

ausilio e baccin i guardiani della continuit224

© Ilprimatonazionale.it - Ausilio e Baccin: I Guardiani della Continuità

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ausilio Baccin Guardiani Continuit224