Auriemma | Napoli Inter sfida sbilanciata verso Chivu vi spiego perché

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Raffaele Auriemma, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dario Marcolin, nel suo editoriale su  Tuttosport, ha analizzato  la sfida in programma tra  Napoli Inter IL MOMENTO DEL NAPOLI – Nei momenti difficili è d’uso aggrapparsi agli affetti più cari, chiedendo loro una mano per mettere fine ad un periodo-no. Il Napoli, squadra sull’orlo di una crisi mai vissuta in precedenza con Conte in panchina, oggi si consegnerà tra le braccia solide del pubblico di casa per tornare a galla dopo la doppia sconfitta di Torino ed Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

auriemma napoli inter sfida sbilanciata verso chivu vi spiego perch233

© Internews24.com - Auriemma: «Napoli Inter sfida sbilanciata verso Chivu, vi spiego perché»

News recenti che potrebbero piacerti

auriemma napoli inter sfidaAuriemma: “Napoli-Inter? Apparentemente sbilanciata verso Chivu perché…” - Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, giornalista, ha analizzato così il big match di stasera tra Napoli e Inter: "Nei momenti difficili è d’uso aggrapparsi agli affett ... Lo riporta msn.com

auriemma napoli inter sfidaNapoli-Inter: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario - Archiviate le fatiche europee, con il Napoli pesantemente sconfitto dal PSV e l'Inter vittoriosa sul campo dell'Union SG, la Serie A torna in campo con le due sqaudre che si ... Segnala ilmessaggero.it

Napoli-Inter, formazioni e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Auriemma Napoli Inter Sfida