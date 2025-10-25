Aumento della cedolare sugli affitti brevi Tajani insiste | Norma iniqua la cambieremo

Feedpress.me | 25 ott 2025

«Noi siamo contrari» all’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi «e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua». Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa promossi dal partito a Torino. La norma «è stata già. 🔗 Leggi su Feedpress.me

«Noi siamo contrari» all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi «e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua».

