Aumento della cedolare sugli affitti brevi Tajani insiste | Norma iniqua la cambieremo

«Noi siamo contrari» all’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi «e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua». Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa promossi dal partito a Torino. La norma «è stata già. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aumento della cedolare sugli affitti brevi. Tajani insiste: "Norma iniqua, la cambieremo"

