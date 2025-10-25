Aumenti dal 1 novembre ecco quanto costerà in più
Non solo Diesel e sigarette, a breve ci sarà un altro rincaro in Italia. Scatterà già dal 1 novembre. E’ tutto deciso Nuovi rincari in arrivo in Italia. Se ne parla da giorni ed è tutto già deciso come nel caso del carburante Diesel e delle sigarette. Due aumenti decisi per legge. Nella prossima Manovra. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Leggi anche questi approfondimenti
Patente B, scattano gli aumenti: ecco perché costerà di più dal 1° novembre 2025 - X Vai su X
PESSANO: UFFICIALI DA NOVEMBRE GLI AUMENTI DELLA MENSA SCOLASTICA PER I RESIDENTI Lo aveva annunciato già qualche settimana fa, e adesso ne dà comunicazione ufficiale. Con una lettera inviata a tutte le famiglie del paese, il sindaco di P - facebook.com Vai su Facebook
Patente e revisioni, dal 1° novembre aumentano i costi - Festelli (Confarca): “È giusto così, serve a garantire sicurezza e qualità nella formazione dei futuri conducenti ... Scrive lanazione.it
Dal primo novembre aumentano i rimborsi per gli esami di guida - L’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) chiarisce che si tratta di una ... Scrive tg24.sky.it
Esami di guida più costosi dal 1° novembre: “Una decisione del Mit, le autoscuole non ci guadagnano” - L'Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) chiarisce che l'aumento non è una scelta delle autoscuole, ... Da msn.com