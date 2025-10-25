Aumentano i biglietti del bus City pass a 17,50 per dieci corse

Dal 1° novembre cambiano le tariffe del trasporto pubblico locale. La volontà, condivisa tra Ami, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e Tper, è stata quella non solo di non toccare gli abbonamenti, ma in alcuni casi ridurne il costo, concentrando gli adeguamenti sui biglietti singoli. Per 300 abbonati annuali urbani e 250 extraurbani il prezzo scende di qualche euro, per 3.000 abbonati mensili urbani resta invariato. Gli aumenti sui biglietti singoli non superano i 40 centesimi. In totale, 3.000 utenti mensili e centinaia di abbonati annuali vedranno invariato o ridotto il costo del proprio titolo di viaggio.

