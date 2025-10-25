Augusto Rossi Team Vannacci Perugia | Insieme alla Lega con spirito nuovo e inclusivo pronti a riconquistare i comuni umbri

Serata partecipata e ricca di contenuti quella di ieri in Umbria, dove davanti a una settantina di persone si è tenuto l’incontro dei team Vannacci dell’Umbria, realtà che continua a crescere in tutta Italia con oltre 170 gruppi attivi e più di 5.000 iscritti. A sottolineare la volontà di collaborare con la Lega e di lavorare sul territorio con un approccio nuovo e inclusivo è stato Augusto Rossi, Team Vannacci Perugia, che ha dichiarato: “Insieme alla Lega, con spirito nuovo ed inclusivo, siamo pronti a riconquistare l’Umbria e i suoi comuni”. Durante la serata sono stati affrontati temi politici e sociali di grande attualità, con un focus sull’organizzazione e sulle attività dei team Vannacci. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Augusto Rossi (Team Vannacci Perugia): “Insieme alla Lega, con spirito nuovo e inclusivo, pronti a riconquistare i comuni umbri”

