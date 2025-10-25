Audi Q3 Ecco il Suv campione di intelligenza
di Giuseppe Tassi Se c’è un’auto centrale nelle strategie di mercato Audi, questa è certamente Q3. Suv medio con qualità premium, è dal 2011 il modello più venduto del marchio del Quattro anelli: due milioni di unità prodotte fino a oggi e 115 mila vetture collocate in Italia. È il gioiellino della gamma Q, che con i suoi undici modelli vale da sola il 50% del mix di vendite Audi. La terza generazione di Q3 sceglie Palermo per il suo debutto italiano. E il magnifico Molo Trapezoidale diventa lo scenario avanguardistico di rigenerazione urbana per rivelare la sagoma filante della Q3 Sportback, alla sua prima apparizione nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
La stagione di Marc Márquez finisce in anticipo Il Campione in carica non correrà più nel 2025 Scopri di più A cura di Tommaso Cerutti - facebook.com Vai su Facebook
Audi Q3. Ecco il Suv campione di intelligenza - di Giuseppe Tassi Se c’è un’auto centrale nelle strategie di mercato Audi, questa è certamente Q3. Segnala quotidiano.net
Bossoni Automobili presenta la Nuova Audi Q3 - Tra le linee scolpite delle Nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback è racchiusa un’idea di movimento fondata sulla massima espressione di design, intelligenza e animo urbano. Si legge su cremonaoggi.it
Scopri la nuova Audi Q3 2026 nella prova delle versioni diesel e mild hybrid. Design, tecnologie, prezzi, schede tecniche - Scopri la nuova Audi Q3 2026, proposta con motori Diesel a benzina, mild e plug- Come scrive motorbox.com