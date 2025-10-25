Attenzione atteggiamento ritmo e i rigori di Maignan | i 4 passi indietro del Milan

Rispetto alle partite precedenti, contro il Pisa i rossoneri sono apparsi involuti in diversi aspetti che fin qui erano stati i cavalli di battaglia di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attenzione, atteggiamento, ritmo e... i rigori di Maignan: i 4 passi indietro del Milan

