Attentato a Ranucci | la lotta e la testimonianza

Spiazzante la decisione di Fratelli d’Italia di intervenire al massimo livello alla manifestazione indetta dalla sinistra per solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un grave attentato.Si tratta di una testimonianza della volontà di difendere la libertà di stampa e di espressione che tuttavia difficilmente sarà apprezzata.Verrebbe da chiedersi se, in caso di un attentato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attentato a Ranucci: la lotta e la testimonianza

L’attentato contro Sigfrido Ranucci e le pressioni subite dal mondo dell’informazione. In esclusiva, una nuova inchiesta sull’utilizzo dei fondi destinati alla cultura in Sicilia.Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie a tutti per averci seguito! - facebook.com Vai su Facebook

Attentato Ranucci, Piantedosi: "Attacco a libertà di stampa ma offensivo adombrare colpe del governo" #piantedosi #ranucci #22ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/attentato-ranucci-liberta-di-stampa-piantedosi_104931164-202502k.shtml… - X Vai su X

Sigfrido Ranucci, la testimonianza della vicina: “La casa ha tremato, una grande paura” - “La casa ha tremato, alcuni quadri sono caduti. Lo riporta iltempo.it

Attentato contro Sigfrido Ranucci: bomba distrugge l’auto del cronista e di sua figlia a Pomezia - Esplosione davanti all'abitazione del giornalista di Report, alle porte di Roma, nella serata del 16 ottobre 2025. Segnala mam-e.it

Ranucci lasciato solo anche da certa informazione ‘imbiancata’ - "La solitudine di un giornalista che lotta per la verità si manifesta soprattutto nel silenzio dei presunti colleghi" ... Secondo ilfattoquotidiano.it