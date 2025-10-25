Attacco Juve Tudor apre alle novità? C’è bisogno di giocare più offensivi rinunciando alla solidità difensiva Cosa ha in mente e qual è l’idea di formazione
Attacco Juve, Igor Tudor ha parlato così di un possibile cambio di sistema offensivo nella conferenza stampa di vigilia del match con la Lazio. Un attacco a secco, un rebus da risolvere. Alla vigilia della delicata trasferta contro la Lazio, Igor Tudor si interroga sulla crisi del gol della sua Juventus. In conferenza stampa, il tecnico croato ha analizzato le difficoltà dei suoi attaccanti, aprendo a possibili cambiamenti tattici per ritrovare la via della rete dopo tre partite consecutive senza segnare. GLI ATTACCANTI HAN BISOGNO DI PIU’ CONTINUITA’ – «David ha giocato tre partite di fila, ci sono stati momenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Tudor carica la Juve: sfida all’Olimpico contro la Lazio per ripartire e ritrovare i tre punti. Si gioca tutto in campo Le parole del tecnico bianconero: https://fanpa.ge/BoF6l - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, #Tudor contro tutti ma ecco perché il #RealMadrid è una clamorosa opportunità - X Vai su X
Attacco Juve, il reparto non trova pace: dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata. Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio - Attacco Juve, il tecnico bianconero pronto a una nuova virata in attacco: dopo la panchina di Como, il canadese si candida per l’Olimpico Un attacco che non trova pace, un tridente da 150 milioni di e ... Come scrive juventusnews24.com
Juventus, serve una svolta in attacco: Tudor deve trovare i giusti uomini per ritrovare il gol - Juventus, serve una svolta in attacco: Tudor deve trovare i giusti uomini per ritrovare il gol La Juventus si trova in una situazione delicata, con oltre 300 minuti senza segnare che ... Riporta tuttojuve.com
Juve all'antica: Tudor riparte con Yildiz e Conceiçao dietro a una punta - Il Santiago Bernabeu val bene una piccola, ma profonda rivoluzione: più energia e fisicità là in mezzo, una linea d’attacco inedita con Yildiz qualche metro di campo dietro Vlahovic. Da msn.com