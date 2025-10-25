Atp Vienna Sinner sul velluto contro De Minaur Ora tocca a Musetti può regalare un derby azzurro in finale

Jannik Sinner è il primo finalista dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Vienna, Sinner sul velluto contro De Minaur. Ora tocca a Musetti, può regalare un derby azzurro in finale

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner affronta De Minaur nella semifinale di Vienna: "Sarà un match difficile e fisico" - facebook.com Vai su Facebook

SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X

Atp Vienna, Sinner sul velluto contro De Minaur. Ora tocca a Musetti, può regalare un derby azzurro in finale - Jannik Sinner è il primo finalista dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Secondo msn.com

Sinner sul velluto a Vienna: “Ho fatto i complimenti a Bublik, ecco cosa mi ha risposto” - Il numero 2 del mondo ha raggiunto le semifinali nella capitale austriaca grazie ad un rendimento eccezionale nei momenti che contano Jannik Sinner è approdato in semifinale all’ATP 500 di Vienna senz ... Si legge su tennisitaliano.it

ATP Vienna: un tenace de Minaur non basta. Sinner vince in due set e va in finale - ATP | L'azzurro torna nell'ultimo atto all'Erste Bank Open di Vienna dopo due anni. ubitennis.com scrive