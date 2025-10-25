Atp Vienna Sinner sul velluto contro De Minaur Musetti si arrende a Zverev niente derby in finale

Jannik Sinner è il primo finalista dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

