Atp Vienna Sinner sul velluto contro De Minaur Musetti si arrende a Zverev niente derby in finale

Jannik Sinner è il primo finalista dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Vienna, Sinner sul velluto contro De Minaur. Musetti si arrende a Zverev, niente derby in finale

News recenti che potrebbero piacerti

Vienna Open, Musetti-Zverev: 4-6, 5-7: il carrarino cede al tie-break Sinner in finale: battuto de Minaur 6-3, 6-4. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berretti - facebook.com Vai su Facebook

SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X

Atp Vienna, Sinner sul velluto contro De Minaur. Musetti si arrende a Zverev, niente derby in finale - Jannik Sinner è il primo finalista dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Da msn.com

Sinner sul velluto a Vienna: “Ho fatto i complimenti a Bublik, ecco cosa mi ha risposto” - Il numero 2 del mondo ha raggiunto le semifinali nella capitale austriaca grazie ad un rendimento eccezionale nei momenti che contano Jannik Sinner è approdato in semifinale all’ATP 500 di Vienna senz ... Si legge su tennisitaliano.it

Sinner supera nuovamente De Minaur e vola in finale a Vienna: ora aspetta Musetti o Zverev - Jannik conquista la 12esima vittoria su 12 incontri con l'australiano. Da today.it