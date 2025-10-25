Atp Vienna Musetti si arrende a Zverev in due set | il tedesco sfiderà Sinner in finale
Nonostante una gara di alto livello Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Alexander Zverev che raggiunge J annik Sinner nella finale di domenica all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. Decisivi, oggi, il servizio del tedesco davvero impeccabile e qualche sbavatura, invece, proprio con il servizio del carrarino. La sconfitta di Musetti in due set. Il primo set è molto equilibrato: è Musetti il primo a servire e, seppur a fatica, porta a casa il primo punto del match ma Zverev risponde immediatamente sfruttando al meglio il turno di servizio. Lorenzo sale di livello, aggiusta la mira e tiene a zero il tedesco per il 2-1 ma poi è bravo l'avversario a recuperare da 0-30 e aggiudicarsi il quarto game, 2-2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
