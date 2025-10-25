Atp Vienna la semifinale Sinner-De Minaur | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna protagonista all’ ATP 500 di Vienna 2025, dove oggi, sabato 25 ottobre, affronta Alex De Minaur nella semifinale del torneo austriaco. Il tennista azzurro, campione in carica dopo il successo del 2023, è tornato in campo con grande determinazione. Sinner ha superato nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4, dopo aver eliminato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e l’italiano Flavio Cobolli negli ottavi. Dall’altra parte, l’australiano De Minaur ha avuto la meglio sugli austriaci Rodionov e Misolic, e successivamente su Matteo Berrettini, conquistando così un posto tra i migliori quattro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Vienna, la semifinale Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

