Atp Vienna 2025 Sinner in finale | De Minaur sconfitto in due set

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner conquista la finale dell’ “Erste Bank Open” di Vienna (veloce indoor – montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 che si concluderà domenica alla Wiener Stadthalle. L’azzurro ha superato l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27?. Il numero due del ranking per il titolo se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

