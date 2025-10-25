Atp Vienna 2025 Musetti ko con Zverev | il tedesco in finale con Sinner

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Zverev conquista la finale degli Atp 500 di Vienna. Il tedesco ha battuto in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 33?. Zverev in finale sfiderà Jannik Sinner. Sfuma così la possibilità di un derby per il titolo a Vienna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp vienna 2025 musetti ko con zverev il tedesco in finale con sinner

© Lapresse.it - Atp Vienna 2025, Musetti ko con Zverev: il tedesco in finale con Sinner

Approfondisci con queste news

atp vienna 2025 musettiATP 500 Vienna: Sinner batte de Minaur e va in finale. Sarà derby con Musetti? - Jannik Sinner batte ancora una volta l'australiano Alex De Minaur e vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna . Scrive tg.la7.it

atp vienna 2025 musettiMusetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Il tennista italiano può mettere in tasca punti pesanti per la qualificazione alle Finals. Riporta msn.com

atp vienna 2025 musettiMUSETTI-ZVEREV 4-6, LIVE SU SKY SPORT TENNIS - All'Atp 500 di Vienna Lorenzo Musetti affronta Sascha Zverev, numero 2 del seeding, per un posto in finale. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna 2025 Musetti