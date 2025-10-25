Atp Vienna 2025 Musetti ko con Zverev | il tedesco in finale con Sinner

Alexander Zverev conquista la finale degli Atp 500 di Vienna. Il tedesco ha battuto in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 33?. Zverev in finale sfiderà Jannik Sinner. Sfuma così la possibilità di un derby per il titolo a Vienna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Vienna 2025, Musetti ko con Zverev: il tedesco in finale con Sinner

