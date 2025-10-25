ATP di Vienna Sinner vola in finale | l’Azzurro batte De Minaur in due set

Vienna, 25 ottobre 2025 – Jannik Sinner in finale a Vienna. Oggi, sabato 25 ottobre, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale dell’Atp 500 austriaco. Sinner torna così in finale a Vienna dopo il trionfo del 2023 e il forfait dello scorso anno e ora affronterà Alexander Zverev, che ha battuto Lorenzo Musetti nella seconda semifinale di giornata. La partita. A giudicare dall’inizio di partita, De Minaur non sembra aver imparato molto dalle undici partite giocate contro Sinner. L’australiano mantiene il poco invidiabile record di 11 sconfitte consecutive contro l’azzurro, e anche il primo set non promette niente di diverso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondisci con queste news

Jannik Sinner in finale al Vienna Open 2025 sfida Alexander Zverev - facebook.com Vai su Facebook

Vienna, aspettando Sinner-Cobolli Berrettini contro Norrie apre la giornata degli italiani - X Vai su X

Sinner in finale all’Atp 500 di Vienna: battuto De Minaur, ora c’è Zverev - L’altoatesino conquista la 31ª finale in carriera e punta al bis dopo il trionfo del 2023. Da firstonline.info

Sinner batte De Minaur e vola in finale a Vienna - Jannik Sinner batte Alex De Minaur e vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna. Scrive ansa.it

Sinner batte De Minaur e vola in finale a Vienna contro Zverev, Musetti out - Jannik Sinner con un'altra prova di forza e solidità, in meno di un'ora e 20' strappa il ... Si legge su iltempo.it