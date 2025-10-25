ATP di Vienna Sinner e Musetti avanti tutta | gli Azzurri oggi in semifinale Sfide con De Minaur e Zverev

Cdn.ilfaroonline.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vienna – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti volano in semifinale a Vienna. L’altoatesino ha battuto oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti ha sconfitto il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Le semifinali. Sinner si regala così la sfida all’australiano e amico Alex De Minaur, numero sette del mondo e che ha sempre sconfitto negli 11 precedenti giocati in carriera. L’ex numero 1 del mondo torna quindi in semifinale a Vienna dopo aver vinto l’edizione 2023 del torneo e aver dato forfait lo scorso anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

atp vienna sinner musettiAtp Vienna, in semifinale oggi Sinner sfida De Minaur. Musetti affronta Zverev - Nel torneo 500 nella capitale austriaca, l’altoatesino numero 2 del mondo se la vedrà con l’australiano, dopo aver sconfitto Bublik. Secondo tg24.sky.it

atp vienna sinner musettiATP Vienna 2025: Sinner e Musetti in semifinale, Italia protagonista sul cemento austriaco - ATP Vienna 2025: Sinner e Musetti in semifinale, Italia protagonista sul cemento austriaco. Lo riporta mam-e.it

atp vienna sinner musettiSinner e Musetti, a Vienna per la storia: nell’ultima finale ATP tutta italiana si parlava napoletano - I presupposti per un altro grande fine settimana Jannik Sinner li ha messi tutti in campo, nel quarto di finale viennese contro il talentuoso kazako Alexander Bublik. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna Sinner Musetti