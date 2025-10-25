ATP di Vienna Sinner e Musetti avanti tutta | gli Azzurri oggi in semifinale Sfide con De Minaur e Zverev

Vienna – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti volano in semifinale a Vienna. L’altoatesino ha battuto oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti ha sconfitto il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Le semifinali. Sinner si regala così la sfida all’australiano e amico Alex De Minaur, numero sette del mondo e che ha sempre sconfitto negli 11 precedenti giocati in carriera. L’ex numero 1 del mondo torna quindi in semifinale a Vienna dopo aver vinto l’edizione 2023 del torneo e aver dato forfait lo scorso anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it