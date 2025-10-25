Ne rimarrà solo uno. Un torneo di Basilea dall’andamento piuttosto particolare quello che si sta sviluppando questa settimana. Sul veloce indoor svizzero, infatti, a colpire l’attenzione sono stati i diversi ritiri. Nelle semifinali andate in scena quest’oggi, un altro match ha avuto termine prima del previsto. È il caso della sfida tra il francese Ugo Humbert (n.24 del ranking) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.18 ATP). La partita si è conclusa in favore dell’iberico sullo score di 7-6 (4) 3-1, dal momento che il transalpino ha deciso a metà del secondo parziale di stringere la mano al suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Basilea 2025, Joao Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina in finale: Humbert si ritira