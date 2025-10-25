Atlas browser ChatGPT | cosa è come funziona quali novità

Cdn.ilfaroonline.it | 25 ott 2025

ChatGPT diventa un vero e proprio browser intelligente. Con Atlas, OpenAI introduce un nuovo modo di esplorare Internet: un assistente integrato nella navigazione, capace di capire il contesto, agire autonomamente e ricordare le attività svolte. Il lancio, annunciato per macOS, segna un’evoluzione del rapporto tra utente e intelligenza artificiale. Atlas nasce con un obiettivo preciso: rendere la navigazione più interattiva e produttiva, eliminando la necessità di passare da una finestra all’altra per chiedere informazioni o completare azioni. Ora ChatGPT “segue” l’utente ovunque sul web, interpretando ciò che si sta facendo e offrendo suggerimenti o automatizzazioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

