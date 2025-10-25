Athekame illumina San Siro ma il Milan resta al buio | il gol del giovane svizzero non cancella la delusione

A volte il calcio regala finali da film, ma non sempre a lieto fine. A San Siro, tra i riflettori e un pubblico sospeso tra rabbia e incredulità, Zachary Athekame ha vissuto la sua prima notte da protagonista in maglia rossonera. Entrato nella ripresa, il giovane difensore svizzero ha trovato al 93’ un gol tanto bello quanto amaro: una conclusione potente e precisa che ha fatto esplodere lo stadio, illudendo per un istante i tifosi del Milan. Quel gol, tuttavia, è stato solo un’illusione di salvezza. Perché dietro l’entusiasmo momentaneo si nasconde una realtà scomoda: il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro un Pisa lucido, organizzato e feroce nel colpire nei momenti giusti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

