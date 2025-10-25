Athekame al 93? evita il ko | Milan-Pisa finisce 2-2

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025

Un boato che si spegne e riparte. Al 93? il destro di Zachary Athekame evita al Milan una sconfitta bruciante: a San Siro finisce 2-2 contro un Pisa feroce, in una serata che scorre tra accelerazioni, timori e risposte d’orgoglio. Prima Leão, poi Cuadrado e Nzola, infine la zampata che cambia la notte. Un vantaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

athekame al 93 evita il ko milan pisa finisce 2 2

© Sbircialanotizia.it - Athekame al 93? evita il ko: Milan-Pisa finisce 2-2

