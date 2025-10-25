Athekame al 93? evita il ko | Milan-Pisa finisce 2-2
Un boato che si spegne e riparte. Al 93? il destro di Zachary Athekame evita al Milan una sconfitta bruciante: a San Siro finisce 2-2 contro un Pisa feroce, in una serata che scorre tra accelerazioni, timori e risposte d’orgoglio. Prima Leão, poi Cuadrado e Nzola, infine la zampata che cambia la notte. Un vantaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
IL PISA FERMA IL MILAN! I toscani vanno vicini al colpaccio a San Siro: Athekame in pieno recupero evita la sconfitta ai rossoneri? - facebook.com Vai su Facebook
$SerieA, $MilanPisa 2-2: $Gilardino ferma $Allegri, $Athekame nel finale evita la sconfitta $ASRoma - X Vai su X
Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Da fanpage.it
Serie A, il Milan rischia la ‘frittata’ col Pisa: Athekame evita il ko al 93' - L'anticipo dell'ottava giornata di Serie A ha visto il Milan evitare in extremis il ko interno col Pisa, pareggiando al 93' ... Secondo sportnotizie24.com
Milan, Allegri beffato dal "suo" Cuadrado! Pari col Pisa, Athekame evita il ko - Gilardino rischia il colpaccio a San Siro con il gol dell'ex Juve, i rossoneri si salvano con la mossa scelta da Max ma ora rischiano il sorpasso in vetta ... Lo riporta tuttosport.com