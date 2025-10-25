Inter News 24 Atalanta Cremonese termina con il risultato di 1-1. Il derby lombardo non regala i tre punti a nessuna delle due contendenti. Quarto pareggio consecutivo in Serie A per l’Atalanta di Ivan Juric, che non riesce ad andare oltre l’1-1 allo Stadio Zini contro la Cremonese. Una partita che ha visto i nerazzurri andare in vantaggio con il primo gol in Italia di Jamie Vardy, ma che alla fine ha visto gli ospiti cedersi alla reazione dei grigiorossi, che hanno pareggiato con Brescianini negli ultimi minuti. La partita è iniziata con la Dea che ha trovato il vantaggio grazie all’attaccante inglese, Jamie Vardy, che ha segnato la sua prima rete in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Cremonese termina in pareggio, un punto a testa per le due lombarde. Cosa cambia per l’Inter