Atalanta Cremonese termina in pareggio un punto a testa per le due lombarde Cosa cambia per l’Inter
Inter News 24 Atalanta Cremonese termina con il risultato di 1-1. Il derby lombardo non regala i tre punti a nessuna delle due contendenti. Quarto pareggio consecutivo in Serie A per l’Atalanta di Ivan Juric, che non riesce ad andare oltre l’1-1 allo Stadio Zini contro la Cremonese. Una partita che ha visto i nerazzurri andare in vantaggio con il primo gol in Italia di Jamie Vardy, ma che alla fine ha visto gli ospiti cedersi alla reazione dei grigiorossi, che hanno pareggiato con Brescianini negli ultimi minuti. La partita è iniziata con la Dea che ha trovato il vantaggio grazie all’attaccante inglese, Jamie Vardy, che ha segnato la sua prima rete in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari $SkySport $SkySerieA - X Vai su X
La Cremonese tocca il cielo, poi l'Atalanta trova il pareggio: finisce 1-1 - 1 il match dello Zini tra Cremonese e Atalanta, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Da tuttonapoli.net
Cremonese-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Vardy trova il suo primo gol in A, ma non basta alla Cremonese per superare l'Atalanta: quasi immediato il pareggio di Brescianini, finisce 1- sport.sky.it scrive
Vardy illude Nicola, Brescianini entra e pareggia: Cremonese-Atalanta finisce 1-1 - Dopo i pareggi con Juventus, Como, Lazio e Slavia Praga, l'Atalanta torna con un punto anche dallo Zini di Cremona: gli uomini di Nicola fermano i bergamaschi sull'1- Scrive corrieredellosport.it