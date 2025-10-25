Atalanta coi soliti noti Juric non fa turnover Krstovic altra chance
L’ Atalanta spera di ritrovare lontano da Bergamo il successo che manca dal 20 settembre, in casa del Torino. Dopo un filotto di quattro gare casalinghe tra serie A e Champions, la Dea torna a viaggiare, con il trasferimento breve a Cremona, per un derby (ore 20.45) che sarà tinto solo del grigiorosso locale: terza e ultima trasferta vietata ai tifosi bergamaschi dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana, contro i supporters rivali del Como. Terza partita in sei giorni per i nerazzurri, parte di un filotto di quattro gare in nove giorni: martedì a Bergamo arriverà il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
