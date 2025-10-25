L’ Atalanta spera di ritrovare lontano da Bergamo il successo che manca dal 20 settembre, in casa del Torino. Dopo un filotto di quattro gare casalinghe tra serie A e Champions, la Dea torna a viaggiare, con il trasferimento breve a Cremona, per un derby (ore 20.45) che sarà tinto solo del grigiorosso locale: terza e ultima trasferta vietata ai tifosi bergamaschi dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana, contro i supporters rivali del Como. Terza partita in sei giorni per i nerazzurri, parte di un filotto di quattro gare in nove giorni: martedì a Bergamo arriverà il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta coi soliti noti. Juric non fa turnover. Krstovic, altra chance