Atalanta abbonata al pareggio | 1-1 a Cremona Primo gol italiano di Vardy in rete Brescianini

CREMONESE-ATALANTA 1-1 MARCATORI: 33'st Vardy, 39'st Brescianini. CREMONESE (3-5-2): Silvestri 7; Terracciano 6.5, Baschirotto 6.5, Faye 6 (16'st Bianchetti 6.5); Barbieri 6.5, Zerbin 6.5 (40'st Vazquez sv), Vandeputte 6.5, Payero 6 (28'st Folino 6), Floriani 6; Vardy 7, Sanabria 5.5 (1'st Sarmiento 6.5). In panchina: Audero, Nava, Ceccherini, Lordkipanidze, Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

