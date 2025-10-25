Assunta Ciancola la nonna di Celleno compie 100 anni | Testimone di forza saggezza e memoria

25 ott 2025

Assunta Ciancola ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 100 anni. A Celleno, dove vive, la comunità si è stretta attorno a lei nel giorno del compleanno, 24 ottobre: è stata una giornata di grande festa e commozione.Il sindaco Luca Beraldo, a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

