Assorafi Confcommercio Palermo presente al congresso mondiale della gioielleria a Parigi

Palermotoday.it | 25 ott 2025

L’Associazione Orafi di Palermo, aderente a Confcommercio Palermo, sarà presente al Congresso annuale della Cibjo World Jewellery Confederation, in programma a Parigi dal 27 al 29 ottobre.L’appuntamento, di grande rilevanza mondiale, rappresenta il più importante forum dedicato al settore della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

