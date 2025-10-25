Assorafi Confcommercio Palermo presente al congresso mondiale della gioielleria a Parigi
L’Associazione Orafi di Palermo, aderente a Confcommercio Palermo, sarà presente al Congresso annuale della Cibjo World Jewellery Confederation, in programma a Parigi dal 27 al 29 ottobre.L’appuntamento, di grande rilevanza mondiale, rappresenta il più importante forum dedicato al settore della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
