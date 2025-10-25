Assistenza lo scontro | Poco personale e tagli Santa Chiara ancora sos
Le parole si ripetono da mesi, ma le risposte non arrivano. Alla residenza Santa Chiara la situazione resta critica. Dopo oltre un anno di confronto, FP Cgil e Cisl Fp denunciano ancora una volta un contesto lavorativo "insostenibile", dove promesse e buone intenzioni non si sono mai tradotte in fatti concreti. A nulla, dicono i sindacati riuniti davanti al cancello di via Bellaria avvolti nelle bandiere, è valso l’incontro in prefettura. "Una rappresentazione ben costruita – spiegano Fabio Campagna (Fp Cgil) e Oriana Pelosi (Cisl Fp) – ma lontana dalla realtà che ogni giorno vivono operatrici e operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo scontro sull’assistenza scolastica ai disabili a Trapani si accende e finisce in Procura. Il sindaco Giacomo Tranchida ha dichiarato di avere prove su PEI (Piani Educativi Individualizzati) compilati senza la reale partecipazione dell’Asp e ha annunciato di es - facebook.com Vai su Facebook
Assistenza, lo scontro: "Poco personale e tagli. Santa Chiara, ancora sos" - Condizioni di lavoro pesanti, gestione che privilegia il risparmio sulla qualità". Da msn.com