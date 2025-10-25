Le parole si ripetono da mesi, ma le risposte non arrivano. Alla residenza Santa Chiara la situazione resta critica. Dopo oltre un anno di confronto, FP Cgil e Cisl Fp denunciano ancora una volta un contesto lavorativo "insostenibile", dove promesse e buone intenzioni non si sono mai tradotte in fatti concreti. A nulla, dicono i sindacati riuniti davanti al cancello di via Bellaria avvolti nelle bandiere, è valso l’incontro in prefettura. "Una rappresentazione ben costruita – spiegano Fabio Campagna (Fp Cgil) e Oriana Pelosi (Cisl Fp) – ma lontana dalla realtà che ogni giorno vivono operatrici e operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Assistenza, lo scontro: "Poco personale e tagli. Santa Chiara, ancora sos"