Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre tifosi Ultras di Pistoia in seguito alla partita di basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000, che si è tenuta domenica scorsa ed è culminata in tragedia, con l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Durante l'intervallo tra il secondo ed il terzo quarto della partita di basket, alcuni tifosi della squadra del Pistoia Basket, scesi nell'area adibita a bar, posta all'esterno della curva ospiti, reagendo ai cori offensivi lanciati dalla tifoseria locale, anch'essa discesa all'esterno delle tribune, hanno forzato le barriere mobili poste a delimitazione del settore, per gettarsi contro l'opposta tifoseria.

**Assalto pullman: emessi 3 Daspo per ultras Pistoia**