**Assalto pullman | emessi 3 Daspo per ultras Pistoia**
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre tifosi Ultras di Pistoia in seguito alla partita di basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000, che si è tenuta domenica scorsa ed è culminata in tragedia, con l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Durante l'intervallo tra il secondo ed il terzo quarto della partita di basket, alcuni tifosi della squadra del Pistoia Basket, scesi nell'area adibita a bar, posta all'esterno della curva ospiti, reagendo ai cori offensivi lanciati dalla tifoseria locale, anch'essa discesa all'esterno delle tribune, hanno forzato le barriere mobili poste a delimitazione del settore, per gettarsi contro l'opposta tifoseria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Prosegue l'inchiesta sull'assalto al #pullman dei tifosi . E' uno solo il sasso che ha ucciso l'autista, ma tutti e tre i tifosi arrestati sono ritenuti coinvolti. - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
**Assalto pullman: emessi 3 Daspo per ultras Pistoia** - Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le ... Scrive iltempo.it
Autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi sono i 3 ultras in carcere: sui social foto del Duce e simboli fascisti - Forti tensioni già durante la partita fra Rieti e Pistoia, poi l’agguato al bus dei toscani. Come scrive lanazione.it
L'assalto al pullman, al vaglio della procura di Rieti la posizione di 3 persone - L'agguato contro i tifosi del Pistoia basket a Contigliano: una sassaiola che ha ucciso uno degli autisti ... Secondo rainews.it