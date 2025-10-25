Assalto al pullman striscione intimidatorio contro i testimoni del bus | Nascondetevi infami

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rieti perquisita la curva ultrà anche alla ricerca di armi. Si indaga su un altro tifoso per l’assalto in cui è morto l’autista Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Assalto al pullman, striscione intimidatorio contro i testimoni del bus: “Nascondetevi infami”

