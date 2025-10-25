Assalto al bus a Rieti spunta uno striscione di minacce ai testimoni Nuovi controlli tra gli ultras

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio intimidatorio all’ingresso del PalaSojourner di Rieti. La società: "Chiediamo che la nostra città si opponga a questa spirale d’odio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

assalto al bus a rieti spunta uno striscione di minacce ai testimoni nuovi controlli tra gli ultras

© Gazzetta.it - Assalto al bus a Rieti, spunta uno striscione di minacce ai testimoni. Nuovi controlli tra gli ultras

Altre letture consigliate

assalto bus rieti spuntaAssalto al bus, le intercettazioni incastrano i 3 ultras di Rieti: "Ci danno omicidio" - È il commento che i tre ultras Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, e Alessandro Barberini , accusati di omicidio volontario in ... Si legge su msn.com

assalto bus rieti spuntaAssalto al bus, l'ultrà intercettato ammette il lancio del sasso che ha ucciso l'autista - Restano in carcere i tre ultrà arrestati, il gip: "Chiara indole violenta, consapevoli delle conseguenze tragiche del loro agire" ... rainews.it scrive

assalto bus rieti spuntaRieti, tre ultrà fermati per l'assalto al bus di Pistoia. Sono legati all'estrema destra. Sebastiani a porte chiuse - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Bus Rieti Spunta