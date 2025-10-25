Assalti bancomat a raffica nel Foggiano la Banca d' Italia avverte | Non accettate denaro macchiato

Foggiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parallelamente all'aumento di assalti esplosivi ai bancomat (l'ultimo, nel Foggiano, all'alba di oggi, 25 ottobre), aumenta il fenomeno della spendita di denaro ‘inchiostrato’, ovvero banconote macchiate volontariamente con inchiostro indelebile, dai dispositivi antirapina degli sportelli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

assalti bancomat raffica foggianoAssalto esplosivo a un bancomat nel Foggiano: distrutta una filiale a Biccari - Un’esplosione ha scosso all’alba il centro di Biccari, piccolo comune dei Monti Dauni, nel Foggiano. Da trmtv.it

Assalti ai bancomat, riunione del comitato ordine pubblico - Gli assalti agli sportelli bancomat in Basso Molise sono stati al centro della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Campobasso a cui hanno preso parte i ... Si legge su ansa.it

In auto rubata nel Tarantino materiale per assalti a bancomat - Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento di esplosivi, ieri mattina, in un'auto rubata e parcheggiata nei pressi dell'ex sede comunale di Statte. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Assalti Bancomat Raffica Foggiano