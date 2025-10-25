Assalti bancomat a raffica nel Foggiano la Banca d' Italia avverte | Non accettate denaro macchiato

Parallelamente all'aumento di assalti esplosivi ai bancomat (l'ultimo, nel Foggiano, all'alba di oggi, 25 ottobre), aumenta il fenomeno della spendita di denaro ‘inchiostrato’, ovvero banconote macchiate volontariamente con inchiostro indelebile, dai dispositivi antirapina degli sportelli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

